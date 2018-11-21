0553 313 94 23

Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın adaylığına tepki!

CHP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Mansur Yavaş'ın adaylığına tepki gösterdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 12:12
Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın adaylığına tepki!

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Mansur Yavaş'ı düşündüğü kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.

CHP'nin İYİ Parti ile ittifak yaparak aday göstermesi muhtemel Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Murat Karayalçın tepki gösterdi.

'CHP'nin adayı CHP'li olmalı'

Karayalçın, Yavaş'ın 2014 yılında seçimi kaybettikten sonra CHP'den istifa ettiğini hatırlatırken 'CHP'nin adayı CHP'li olmalı' dedi.

Sözcü'ye konuşan Murat Karayalçın şunları söyledi;

2014 seçimini kaybeden Mansur Yavaş, seçim sonrası CHP'den istifa edip dilekçesini Yargıtay Başsavcılığı'na verdi. Şimdi ‘rozetsiz aday' diyor. Benim yakamda CHP rozeti vardı ama tarafsız belediye başkanıydım. Evet, CHP'nin başkan adayları partili olmalıdır ama CHP-İYİ Parti yönetimlerinin sürdürmekte olduğu görüşmelerin sonucunu da saklı tutuyorum.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 12:12
  1. Ankara
  2. murat karayalçın
  3. Murat Karayalçın chp
  4. mansur yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    1. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    2. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    3. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    4. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    5. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    6. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    7. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    8. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    9. Döviz kurları
    10. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    11. Ahşabı dantel gibi işliyor
    12. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    13. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    14. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    15. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    16. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    17. FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
    18. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    19. Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında..
    20. Altyapı çalışmasında zarar gören doğal..
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı