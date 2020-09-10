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Aktüel Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti
Aktüel

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:02:31 -
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin Hakkari ziyareti

HAKKARİ (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hakkari'yi ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Bulvar Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara top dağıttı.

İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin tutuk insanların değil tutkulu insanların işi olduğunu söyledi.

"Biz Türkiye'yi barıştıracağımıza, Türkiye'yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye'de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Az önce Van'daydık. Şimdi Hakkari'deyiz ve diyoruz ki hep toprak bütünlüğünü konuştuk, doğru arkasındayız, biz de konuşuyoruz ama insan bütünlüğü de lazım bu memlekette. İnsan bütünlüğünü sağlamak için şeritten, betondan köprüler işe yaramaz, gönül köprüleri lazım. Gönül köprülerini kurmak için bugün Hakkari'deyiz."

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