Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Trabzon'da esnafı ziyaret etti

TRABZON (AA) - Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Trabzon'da esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Artvin ve Rize'de esnaf ziyaretinde bulunan ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, daha sonra Trabzon'a geldi.

İnce, şehir merkezinde Kahramanmaraş Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar diledi.

Vatandaşlarla yağmur altında kısa süre sohbet eden İnce, kendisine ilgi gösteren bazı kişilerle de fotoğraf çektirdi.

İnce'nin ziyaretlerine yarın Giresun, Ordu ve Samsun'da devam edeceği öğrenildi.