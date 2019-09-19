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Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp krizi geçirerek öldü

Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu, tahlil için kan vermeye hazırlandığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Karaosmanoğlu'nun cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:01
Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp krizi geçirerek öldü

Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu, tahlil için gittiği aile sağlığı merkezinde kan vermeye hazırlandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Bir süredir sol kolunda ağrı hisseden 48 yaşındaki Karaosmanoğlu, kan tahlili için kent merkezindeki bir aile sağlığı merkezine gitti.

Kan vermeye hazırlandığı sırada fenalaşan Karaosmanoğlu'na ilk müdahaleyi, buradaki sağlık ekibi yaptı. Karaosmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Karaosmanoğlu için CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Karaosmanoğlu'nun cenazesi, daha sonra Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirlive Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve çok sayıda kişi katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:01
  1. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
  3. Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli
  4. Metin İlhan
  5. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu
  6. CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç
  7. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
  8. CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan
  9. CHP Kırşehir İl Başkanlığı
  10. Ahi Evran Camisi
  11. Bağbaşı Mezarlığı

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