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Siyaset Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:32:00 - 2020-09-05 16:54:07
Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması! 'Resmen adaylığını başlattı'

CHP’den dışlanarak ‘Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce’nin hamlesi sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Muharrem İnce’nin ilk durağı Sivas oldu. Sivas Kongresi'nin yıl dönümü diye Sivas'ı seçen Muharrem İnce otobüs üzerinde basın toplantısı yaptı.

Sivas’ta havaalanında kalabalık olmayan kitleye seslenen Muharrem İnce CHP yönetimine de eleştirilerde bulundu.

CHP’nin içinde cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Abdullah Gül söylentileri geçti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ittifakı yok sayıp aday belirlenmeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecine ilişkin de konuşarak, kişiler değil ilkeler üzerinden yürüyeceğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, A Haber'e Muharrem İnce’nin hareketini değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına aday adaylığını başlatmıştır’ dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Abdullah Gül iddialarına da değinerek, ‘Adayımız Abdullah Gül olmamalı’ dedi. Murat Karayalçın adaylarının CHP'li olması gerektiğini söyledi.

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