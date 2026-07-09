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Kobi Eski cezaevi üretim merkezine dönüşüyor! Sinop’ta 100 kişiye istihdam kapısı
Kobi

Eski cezaevi üretim merkezine dönüşüyor! Sinop’ta 100 kişiye istihdam kapısı

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Eski cezaevi üretim merkezine dönüşüyor! Sinop’ta 100 kişiye istihdam kapısı

Sinop’un Durağan ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binası, yaklaşık 30 milyon TL’lik yatırımla modern tekstil üretim tesisine dönüştürülecek.

Sinop’ta yıllardır kullanılmayan eski cezaevi binası, artık üretim ve istihdam için değerlendirilecek. Durağan ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binası, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle modern bir tekstil üretim merkezine dönüştürülüyor. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek proje sayesinde en az 100 kişiye istihdam sağlanması, ilçeye özel sektör yatırımlarının çekilmesi ve göçün azaltılması hedefleniyor.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen proje ile Durağan ilçesinde üretim kapasitesini artıracak stratejik bir yatırım hayata geçiriliyor. Durağan Belediyesi tarafından uygulanacak proje ile ilçede uzun yıllardır kullanılmayan eski cezaevi binası ekonomiye kazandırılacak. Proje kapsamında yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip modern bir tekstil üretim tesisi kurularak, en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Teknik altyapısı tamamlanarak üretime hazır hale getirilecek tesis, ihale süreçlerinin ardından özel sektör yatırımcılarının işletmesine sunulacak.

 

Sinop ekonomisine güç verecek

Sinop Valiliğinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde projenin protokol sözleşmesi Belediye Başkanı Necmettin Ermiş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı. Vali Özarslan, uzun yıllardır atıl durumda bulunan kamu binasının yaklaşık 30 milyon TL yatırımla modern bir üretim tesisine dönüştürüleceğini belirterek, bin 100 metrekare kapalı alana sahip tesisin teknik altyapısıyla birlikte özel sektör yatırımcılarının hizmetine sunulacağını söyledi. Projeyle en az 100 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını ifade eden Vali Özarslan, özellikle kadınlar ve gençler için yeni iş imkânları oluşturacak yatırımın üretim kapasitesini artıracağını, özel sektör yatırımlarını teşvik edeceğini ve göçün azaltılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Üreten, istihdam oluşturan ve büyüyen bir Durağan hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu yatırımın ilçemize ve Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 

Ekonomi yeniden canlanıyor

KUZKA Genel Sekreteri Eraslan da, Durağan ilçesinde sanayi işletmelerinin yetersiz olması nedeniyle yaşanan istihdam sorununun projenin hayata geçirilmesiyle ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini açıklayarak, "İlçede yıllardır atıl durumda bulunan eski cezaevi binasını proje ile tekstil üretim tesisine dönüştürerek, ilçe ekonomisine kazandırmış olacağız. Böylece ilçede uzun süredir hissedilen sanayi yatırımı eksikliği giderilerek, ilçenin üretim altyapısı güçlendirilmiş olacak. Yaklaşık bin 100 metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin teknik altyapısı tamamlanarak, fason üretime hazır halde uygun bir yatırımcıya tahsis edilecek. Fason üretim modeliyle faaliyet gösterecek tesiste başta kadınlar ve gençler olmak üzere en az 100 kişiye doğrudan istihdam oluşturulacak. Bu da ilçemizde genç nüfusun üretime katılması ve büyükşehirlere yönelik göçün azaltılmasında önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

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