Eski çalıştığı fabrikaya uçakla çarptı!

Arjantin'de 30 yaşındaki adam, eski çalıştığı iş yerinin sıvı oksijen fabrikasına Cessna 152 tipi uçakla çarptı.

Arjantin'den haber sitesi Emol'e göre, Arjantin'de tıbbi sıvı oksijen satan bir şirketin yakın zamana kadar çalışanı olan 30 yaşındaki pilot, Arjantin'in Rosario kentine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Alvear uçuş kulübünden havalandıktan dakikalar sonra uçak, pilotun birkaç gün öncesine kadar çalıştığı şirketin fabrikasına düştü.

Cessna 152 tipi uçakla fabrikaya çarpan pilotun, kasıtlı olarak fabrikaya çarpmış olabiliceği iddia edildi. Uçakta tek başına olan pilot çarpma sonucu fabrikada çıkan yangında hayatını kaybederken, fabrika çalışanlarında yaralanan ve ölen olmadığı belirtildi.