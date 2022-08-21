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Spor Eski Bursasporlu, Akyazı'ya geliyor!
Spor

Eski Bursasporlu, Akyazı'ya geliyor!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Marc Bartra'nın ardından bir stoper takviyesi daha yapma kararı aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Fırtına, Watford'da forma giyen William Troost-Ekong'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:59:00 -
Eski Bursasporlu, Akyazı'ya geliyor!

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Marc Bartra'nın ardından bir stoper takviyesi daha yapma kararı aldı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Fırtına, Watford'da forma giyen William Troost-Ekong'u kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. 

Trabzonspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig'de 3. hafta sonunda 6 puanı bulunan bordo-mavililerde takıma takviyeler sürüyor.

Stoper mevkiine bir süredir arayışlarda bulunan ve son olarak Marc Bartra'yı kadrosuna kazandıran Karadeniz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fotomaç'a göre;  İngiliz basınından derlediği habere göre, Trabzonspor'un, Watford oyuncusu William Troost-Ekong'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililerin defans oyuncusuna geçtiğimiz günlerde bir teklifte daha bulunduğu ve İngiliz ekibi tarafından geri çevrildiği iddia edildi.

Ülkemizde Bursaspor forması da giyen 28 yaşındaki defans oyuncusu Avrupa'nın birçok liginde forma giymiştir.

Geride bıraktığımız sezonda Watford'la 18 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, herhangi bir skor katkısında bulunamamıştır.

Ekong'un Championship ekibiyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Stoper mevkiinde forma giyen oyuncu gençlik kulüplerini SV Overbos, Bishop's Stortford, FC Fulham ve Tottenham Hotspur'da geçirdi.

William Troost-Ekong'un 4 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

 

 

 


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