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Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın hapishanesi değiştirilecek

Yerel basında çıkan haberlerde, tek kişilik hücrede kalan Lula da Silva'nın Sao Paolo'daki bir cezaevine sevk edileceği belirtildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:51
Eski Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın hapishanesi değiştirilecek

SAO PAOLO (AA) - Pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, kaldığı cezaevinden Sao Paulo'daki hapishaneye nakledileceği kaydedildi.

Brezilya'daki yerel gazetelerde çıkan haberlere göre, Cortiba'da tek kişilik hücrede kalan 73 yaşındaki Lula da Silva, mahkeme kararıyla yüksek profile sahip mahkumların kaldığı 408 kişilik Tremembe Cezaevi'ne gönderilecek.

Kararın, Lula da Silva'nın destekçilerinin, hapishane çevresinde ikamet edenlerle yaşadığı sorunlar yüzünden polisin talebiyle alındığı belirtildi.

Eski devlet başkanının avukatları, Luiz Inacio Lula da Silva'nın transferinin güvenlik sorunları doğurabileceği uyarısında bulunarak, karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Lula da Silva'nın eskiden başkanı olduğu İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada ise transfer işlemi, eski devlet başkanına karşı yapılan bir başka "yasa dışı ve zulüm hareketi" olarak nitelendirildi.

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, haziran ayında 2'ye karşı 3 ret oyuyla eski devlet başkanının tahliye talebini kabul etmemişti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığını yapan Luiz Inacio Lula da Silva, "pasif yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından 12 yıl 1 ay hapis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:51
  1. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva
  2. Cezaevi
  3. sevk

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