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Dünya Eski binada dev yangın: 50 ölü!
Dünya

Eski binada dev yangın: 50 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 10:21:00 -
Eski binada dev yangın: 50 ölü!

Vietnam'da bir apartmanda çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Vietnam'da bir apartmanda çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yangın, başkent Hanoi'deki 10 katlı bir binada çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 70 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yangında ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Dar sokakta bulunan apartmandaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırıyor.

Yetkililer, binada yaklaşık 150 kişinin yaşadığını açıkladı.
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Tek bir çıkışı bulunan binada acil durum merdiveni bulunmadığı öğrenildi. (İLKHA)

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