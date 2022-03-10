Eski Beşiktaş teknik direktörü Süper Lige dönüyor!

Daha önce de Beşiktaş’ı çalıştıran Alman teknik adam Schuster, Nuri Şahin ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Antalyaspor'un yeni sportif direktörü olacağı iddia ediliyor.

Ajansspor'daki habere göre Nuri Şahin ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden Antalyaspor için dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Kırmızı-Beyazlıların, bir dönem Beşiktaş'ın yanı sıra Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Malaga, Getafe, Levante, Köln gibi takımların teknik patronluğunu üstlenen Bernd Schuster ile sportif direktörlük görevi için temas halinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını izledi

Alman teknik adamın, 21. haftada oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe ve 24. haftadaki Beşiktaş - Antalyaspor maçlarını tribünden takip ettiği ve Kırmızı-Beyazlılar adına not tuttuğu belirtildi. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in, deneyimli teknik adamla çalışmayı istediği, Antalyasporlu yetkililerin de önceki gün kendisiyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Ocak ayında Türk medyasında yaptığı bir röportajda da dikkat çekecek bir ifadede bulunan Schuster, "Fırsatını bulursam Türkiye'de tekrar çalışmak isterim" sözlerine yer vermişti.

Kariyerinde pek çok önemli kulüpte görev alan 62 yaşındaki futbol adamı, 3 senedir boşta bulunuyor. Son olarak Çin ekiplerinden DL Yifang'da çalışan Schuster, 10 Şubat 2019 tarihinde takımıyla yollarını ayırdı.

Teknik ekibinde 2013 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih'te Jupp Heynckes ile birlikte çalışan Marcelo Lins Martin gibi önemli isimleri de barındıran Nuri Şahin, Liverpool'dan geçtiğimiz ay taç atışı antrenörü getirerek dikkat çekmişti. Eski hocası Jürgen Klopp ile görüştükten sonra Liverpool'da forma giydiği dönemden tanıdığı Thomas Gronnemark’ı Antalya'ya davet eden Şahin, başarılı teknik adamın 4 gün futbolculara eğitim vermesini sağlamıştı.