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Yerel Eski belediye binasının yerine otopark ve kent meydanı yapılıyor! Pursaklar’da vatandaşa nefes aldıracak hamle
Yerel

Eski belediye binasının yerine otopark ve kent meydanı yapılıyor! Pursaklar’da vatandaşa nefes aldıracak hamle

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Eski belediye binasının yerine otopark ve kent meydanı yapılıyor! Pursaklar’da vatandaşa nefes aldıracak hamle

AK partili Ankara Pursaklar Belediyesi, yıllarca belediye hizmet binası olarak kullanılan ancak deprem riski taşıyan binayı yıkarak yerine otopark sorununa çözüm sunan yeraltı otoparkı ve kent meydanı yapım çalışmalarına başladı. Ulaşım sorununa neşter vuracak örnek projeyi değerlendiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Halkımıza bir eser daha kazandırıyoruz. Halkımızın talepleri üzerine altı kapalı otopark olan ama üstü de müthiş bir meydan olan bir alan yapıyoruz” dedi.

Pursaklar Belediyesi, geçmişte belediye hizmet binası, kaymakamlık binası ve son olarak kütüphane olarak kullanılan eski hizmet binasının depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle yıkım çalışmalarını başlattı.

 

‘‘Pursaklarımıza bir eser daha kazandırıyoruz"

Bu alanı sadece boş bir meydan olarak değil hem ulaşım sorununa çözüm üretecek hem de sosyal yaşamı canlandıracak örnek bir projeyle yeniden düzenleyeceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Pursaklarımıza bir eser daha kazandırıyoruz. Daha önce 4 tane yapmıştık. Bu artık 5’inci meydanımız olacak. Burası Pursaklar merkezde, İyisu’nun hemen yanındaki belediye hizmet binamızın olduğu bir alandı. Binamız çok eski, depreme dayanıksızdı. Ömrünü tamamlamıştı. Kaldırmamız gerekiyordu. Daha önceki paylaşımlarımda sizlere sormuştum buraya ne yapılmalı diye. Ekseriyâ otopark yapılmasını söylemiştiniz. Ben de sizlerin bu talepleriniz sonrasında altı kapalı otopark olan ama üstü de müthiş bir meydan olan bir alan yapıyoruz. Hemen yan tarafında meydanın bittiği yer ve saat kulesine bakan yerde de antik şehirleri andıran süs havuzları yapacağız. İnşallah kazasız belasız tamamlamak nasip olur’’ dedi.

Projeyle birlikte alanın altına modern bir yeraltı otoparkı inşa edilmesi, üst kısmının ise vatandaşların dinlenebileceği, sosyal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek geniş bir meydan olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Meydan projesinin dikkat çeken unsurlarından biri de saat kulesine bakan bölümde oluşturulacak peyzaj alanı olacak. Bu bölümde, antik şehirlerin mimari dokusundan esinlenilerek tasarlanacak antik şehirleri andıran dekoratif süs havuzları ve estetik düzenlemelerle bölgeye yeni bir görünüm kazandırılacak.

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