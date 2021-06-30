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Siyaset Eski Belediye Başkanı FETÖ'den suçlu bulundu! İşte aldığı ceza
Siyaset

Eski Belediye Başkanı FETÖ'den suçlu bulundu! İşte aldığı ceza

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ceza mahkeme tarafından onandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:59:00 -
Eski Belediye Başkanı FETÖ'den suçlu bulundu! İşte aldığı ceza

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'a, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Sanık Oğuz'un avukatı, İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hapis cezası kararını temyiz etti.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi başvuruyu esastan reddetti.

Heyet kararında, "Sanığın eylem yoğunluğunun fazla olması, örgüt asker mahrem imamları ile irtibatları, örgüt iltisaklı dernek üyeliği, kamu görevini örgütün amacına ulaşması için vasıta olarak kullanması, örgüt içerisindeki konumu ve ağırlığı ile suç kastının yoğunluğunun fazla olması göz önünde bulundurularak temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle hukuka, vicdana, dosya kapsamına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerekirken asgari hadden cezalandırılarak eksik ceza tayin edilmiş ise de aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından bu hususun eleştiri konusu yapılması gerektiği." görüşünü bildirdi.

Heyet, bu husus dışında mahkemenin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla 16 Aralık 2019'da tutuklanmış ardından da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Açılan dava sonrası mahkeme, 3 Temmuz 2020'deki karar duruşmasında, Oğuz'un "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, hükümle birlikte yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar vermişti.

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