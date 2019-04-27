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Eski başkan ifşa etti: Kuklacıların emrine girdiler! HDP’lilere Paris ve Brüksel akıl veriyor

Eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, HDP’li Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın, 2 bin teröristin yeniden işe alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Toptancı, “HDP’li başkanları aday gösteren ve onları yönlendiren üst akıl Paris ve Brüksel’dir.” dedi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 17:02
Eski başkan ifşa etti: Kuklacıların emrine girdiler! HDP’lilere Paris ve Brüksel akıl veriyor

 yeniakit.com.tr  Hakan Öztürk  HDP’li belediyeler, Doğu ve Güneydoğu’da kayyumların terör örgütü PKK bağlantıları nedeniyle işten çıkardığı 2 bin kadar kişiyi yeniden alınma düşüncesi tepkilere neden oldu. Eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “HDP’li belediye başkanları, kesinlikle kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. HDP adına aday gösterilip seçilen kişiler birer kukladır ve onları yöneten, yönlendiren kuklacılardır.” diye konuştu. 

“HDP’li başkanları yöneten üst akıl Paris ve Brüksel’dir”

 Yerli ve milli müfettişleri aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın sürekli olarak HDP’li belediyelerin denetim altında tutulması gerektiğine vurgu yapan Toptancı, “HDP’li başkanları aday gösteren ve onları yönlendiren üst akıl Paris ve Brüksel’dir. Bunlar Paris ve Brüksel’den yönetilmektedir.” dedi.

2 bine yakın kişi işten çıkarılmıştı!

1 Eylül 2016'da yayınlanan OHAL KHK'si ile Belediye Kanunu'nda düzenleme yapılmış, terörle bağlantılı belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasının önü açılmıştı. PKK ile ilişkili 93 belediyeye kayyum ataması yapılmıştı. Bu belediyelerde işe alınan ve çoğu terör bağlantılı 2 bine yakın kişi işten çıkarılmıştı. Kayyumlar tarafından yapılan çalışmalarda işe alınanların önemli bir bölümünün öldürülen teröristlerin yakını olduğu ortaya çıkmıştı.

HDP’li Mızraklı, “hepsi geri alınacak”!

Mesut Barzani’ye yakınlığı ile bilinen Rudaw'a konuşan HDP’li Mızraklı, KHP ile ihraç edilelenlerle ilgili mevzuat sıkıntısı yaşadıklarını ve sorunun çözümü için uğraştıklarını belirterek, “İş akdi askıya alınmış olanlara dönük bir tasarrufu kullanacağız. Hem memur olup açıkta olanlar ama aynı zamanda işçi kadrosunda bulunup iş akdi askıya alınanlar. Beraberinde sözleşmeli olanlar, sözleşmeleri uzatılmayanlar var. Sözleşmeli iken sözleşmeleri askıya alınan ve iş akidleri feshedilenler var. Biran önce onların da çalışma yaşamına dönebilmeleri için tutumumuz çok net. Bu konuda hiçbir şartımız yok. İşe alınabileceklerin hepsi geri alınacak” açıklamasında bulundu. 

Mızrak hakkında soruşturma sürüyor!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, PKK'yı övücü marşın okunduğu, ölen PKK'lılar için 'saygı duruşunda' bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 17:02
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Eski Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı
  4. Paris
  5. Brüksel

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