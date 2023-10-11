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Spor Eski Başkan Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti: Cavit Çağlar, yeşil sahalara geri dönüyor
Spor

Eski Başkan Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti: Cavit Çağlar, yeşil sahalara geri dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-10-11 16:49:00 -
Eski Başkan Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti: Cavit Çağlar, yeşil sahalara geri dönüyor

Başkan Recep Günay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Cavit Çağlar, kulübe destek sözü vererek, “Şehir el birliği yapmalı. Destek size değil, Bursaspor’a. Biz kendi dönemimizde borcu sıfırladık, öyle bıraktık Bursaspor’u. Bursaspor, vazgeçemeyeceğimiz bir camia” dedi.

 

Eski Devlet Bakanı ve Bursaspor Kulübü’nün eski başkanı Cavit Çağlar, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gitti. Başkan Recep Günay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Çağlar, kulübe destek sözü vererek, “Şehir el birliği yapmalı. Destek size değil, Bursaspor’a. Biz kendi dönemimizde borcu sıfırladık, öyle bıraktık Bursaspor’u. Bursaspor, vazgeçemeyeceğimiz bir camia” dedi.
Eski Devlet Bakanı ve Bursaspor Kulübü’nün eski başkanlarından Cavit Çağlar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne giderek kulübü ziyaret etti. Bursaspor adına Başkan Recep Günay, 2. Başkan Metin Genç, As Başkan Ersoy Horoz, Futbol Şube Sorumlusu Sedat Topaloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza San, Necati Kosavalı ve İbrahim Kaçal hazır bulundu.
Cavit Çağlar burada yaptığı açıklamada, “Bursaspor’a sahip çıktınız. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Rahmetli Şükrü Bey’in mezarından çıkarken konuştuk. Şehir el birliği yapmalı. Destek size değil, Bursaspor’a. Biz kendi dönemimizde borcu sıfırladık, öyle bıraktık Bursaspor’u. Bursaspor, vazgeçemeyeceğimiz bir camia. Şunu öğrenmek istiyorum. Sizi fedakarlığınıza benim de desteğim olsun. Kulüp kimlere borçlanmış, tahtanın açılması için ne yapılabilir? Bize ne düşer? Bu sorumluluğu bu çocuklara da yükleyemeyiz. Sizin çabanıza elimizden gelen çabayı vermek isteriz. Yeter ki Bursaspor’u gerçek yerine döndürelim. Bazı şeylere kulak kapatın. Bu duruma getirenler suçlu. Suçlu arayanlar varsa. Tahtayı nasıl açabiliriz? Bursa’nın kuruluşlarının da destek vermesi lazım. Kimse sizi suçlamasın. Bursaspor’u sokağa bırakmadınız. Sizleri tanıdım, teşekkür ederim. Hep beraber yardımcı olacağız" diye konuştu.

“Biz üzerimize düşeni yapacağız”

Daha sonra futbolcularla bir araya gelen Cavit Çağlar, “Genç kardeşlerim, sizler bu güzel formanın hakkını vereceksiniz, kazanmak da var kaybetmekte. Mühim olan Bursaspor Kulübü’nün ayakta kalması. O da sizlerin sayesinde olacak. Kulübü sizler götüreceksiniz. Sıkıntılara bakacağız, bir yol açacağız. Burada tamamınız Bursaspor’da büyüdünüz. Biz Vakıfköy Tesislerini kurarken arzu ettiğimiz buydu. İlk biz başlattık, diğer kulüplerin hiçbirinde yoktu. Ben o zamanlar genel kaptandım, başkanımız Süleyman Kurtçu ağabeyimiz başkanıydı. Netice gelir ama birbirinizi seveceksiniz, birbirinize inanacaksınız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Bakın, Voleybolda kızlarımız dünyayı devirdi. Siz neden yapamayasınız? Siz de başaracaksınız. Moralinizi bozmayın” ifadelerini kullandı.
Bursaspor takım kaptanı Furkan Emre Ünver ise “Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, inşallah takımı düştüğü durumdan çıkaracağız, elimizden geleni yapacağız” dedi.
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