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Aktüel

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı

Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktinde kılınan namazın ardından Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:07:33 -
Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan (92) son yolculuğa uğurlandı.

Kemalettin Erbakan için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kemalettin Erbakan'ın oğlu Hüseyin Erbakan, damadı Ekrem Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.

Cenazede, basın mensuplarına açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kemalettin Erbakan ile hiçbir zaman irtibatlarının kesilmediğini ve ailecek umre ziyareti gerçekleştirme fırsatı bulduğunu belirterek, "Kendisini de yakınlarını da daha yakından tanıma fırsatımız olmuştu. Hakikaten sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin. Son zamanlarda epeyce sıkıntılı bir dönem geçirdi. Kendisini vefatından birkaç ay önce Abdullah Bey kardeşimizle de il başkanımızla da ziyaret etmiştik. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyorum. Yakınlarına da sevenlerine de sabrı cemil niyaz ediyorum." dedi.

Kemalettin Erbakan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Zeytinburnu Merkez Efendi'deki aile kabristanında toprağa verildi.









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