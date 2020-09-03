  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Aktüel

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yıldırım: - "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördü"

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:53:24 -
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

ANKARA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirtti.

"Yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı" bilgisini paylaşan Yıldırım, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı