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Eski bakanlardan Halil İbrahim Özsoy toprağa verildi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sağlık eski Bakanı Halil İbrahim Özsoy'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
Eski bakanlardan Halil İbrahim Özsoy toprağa verildi

Eski Sağlık Bakanlarından Halil İbrahim Özsoy'un cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verildi.

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybeden Özsoy'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alındıktan sonra memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine getirildi. Özsoy için Bolvadin Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. İlçe Müftüsü Muammer Kavşak'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Özsoy'un naaşı, Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Özsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, DP Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Afyonkarahisar'dan üç dönem milletvekilliği yapan Özsoy, 55. hükümette Sağlık Bakanı oldu.

Özsoy, bir dönem de Anavatan Partisi Genel Başkan Vekili görevini üstlenmişti.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:31
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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