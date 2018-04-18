Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski bakan İstanbul'da saldırıya uğradı

İstanbul Sirkeci'de eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından bıçaklanan Vuralhan, hayatını kaybetti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:17
Eski bakan İstanbul'da saldırıya uğradı

Ercan Vuralhan ile Yüksel Karababa arasında alacak verecek meselesi bulunduğu, bu konuyu konuşmak için buluştukları, buluşma sırasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında da Karababa’nın bıçağını çıkartarak Vuralhan’ı boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Karababa Cinayet Büro’da sorguya alındı.

ERCAN VURALHAN KİMDİR?

 Mehmet Ercan Vuralhan; 1943 yılında Malatya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Vuralhan, 1987 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi saflarında Ankara’dan milletvekili seçildi. İkinci Özal Hükümeti’nin Milli Savunma Bakanı oldu.

Sürekli düşmesiyle gündeme gelen ve 38 şehidin can verdiği Casa uçakları ihalesini açan bakan olarak da biliniyor.

2000 yılında Balıkesir Manyas'ta “5 bin konut yaptıracağım” vaadiyle Kor İnşaat' a su basmanı ihalesi verip, firmadan teminat olarak aldığı 1.4 trilyonluk çekle kayıplara karışan bakan, "Dolandırıcılık" ve "Çek Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından aranırken, Florya Atatürk Deniz Köşkü’ndeki TBMM misafirhanesinde kalan bakan olarak siyasi tarihe geçti.

Polisin tesadüfen Bakırköy'de gözaltına alıp; üzerindeki TBMM kimliğinde isminin "Ercan Vuralhan" olarak geçmesi, tutukluluk kararının ise “Mehmet Ercan Vuralhan” adına olması nedeniyle, serbest bırakılan bakandır.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 16:17
  1. Malatya
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. ercan vuralhan
  5. silahlı saldırı
  6. bakan silahlı saldırı

YORUM YAZ

  • FatihFatih14 sa önce
    Çekirge zıplayamamış...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sabah Gazetesinin acı günü!
  1. Sabah Gazetesinin acı günü!
  2. Yılanlarla iletişim kuruyordu... Yılan..
  3. İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
  4. Erken seçimi duyan Perinçek çıldırdı!
  5. BAE destekli güçlerin alçaklıkları..
  6. BMGK′da İngiltere ve Rusya arasında..
  7. ETA, kendini feshediyor
  8. Kaçan 'Kedicik'ten Adnan Oktar'a şok!
  9. Ve Galatasaray galibiyetinin ardından..
  10. Bush'lara kötü haber: Tedaviyi..
  11. Tükürük testi ile karın..
  12. Erman Toroğlu'ndan çok sert sözler!..
  13. Sallanan dişler nasıl güçlendirilir?
  14. "Sadettin Köpek bile 'geberdiyse' FETÖ..
  15. Okan Buruk'tan galibiyet yorumu:..
  16. Cristiano Ronaldo'dan Beşiktaş sözleri!
  17. Beşik alırken dikkat edilmesi..
  18. Seleznyov'dan çarpıcı sözler!..
  19. Gezicilerin rezil dizisi 'Mehmed Bir..
  20. Fatih Terim'den bomba açıklamalar! 'En..
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek
CHP'li Altay'dan Erdoğan'a küstah sözler: Bahçeli getirdi, Bahçeli götürecek