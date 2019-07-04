Eski bakan hastaneye kaldırıldı Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldığı ve solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Eski Devlet BakanıIşılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.