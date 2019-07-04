Eski bakan hastaneye kaldırıldı
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldığı ve solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.04 Temmuz 2019 Perşembe 15:25
Eski Devlet BakanıIşılay Saygın, İzmir'de hastaneye kaldırıldı.
Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.
Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.
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