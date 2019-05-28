Eski Bakan Faruk Çelik’e önemli görev

Uzun yıllar milletvekilliğinden bakanlığa kadar devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Faruk Çelik, Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildi.

Kısa adı KAP olan Kamuyu Aydınlatma Platformun’ayapılan açıklamaya göre üç kamu bankasının genel kurullarında üst yönetimde değişiklikler gerçekleşirken, Vakıfbank’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Aksu, Halkbank’ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Mevlüt Uysal, Ziraat Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Eski Bakan Faruk Çelik getirildi.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur’un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez’in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

Faruk Çelik’in özgeçmişi

Eğitimci; Bursa Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Kocaeli İşletme Enstitüsünde İşletme eğitimi gördü. Refah Partisi İl Başkanlığı, Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Kurucular Kurulu Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 21, 22 ve 23. Dönemde Bursa, 24. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürüttü.