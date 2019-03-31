Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta oyunu kullandı

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Şuhut ilçesindeki Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulunda 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimler için oyunu kullandı.

Eski Bakan Eroğlu’na, oy kullanımı ve sandık görevlileri ziyaretine; AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Avukat Hüseyin Sezen, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya ve AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi adayları eşlik etti.

Eski Bakan Eroğlu, Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1024 numaralı sandıkta oyunu kullandı, akabinde ilçeye bağlı okullarda sandık görevlilerini ziyaret ederek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diledi. Sandık görevlileri ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Eroğlu sandık görevlileri ve vatandaşların göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Oyumu kullandım, bu seçimin huzur içinde, bir bayram havasında, bir demokrasi bayramı havasında geçmesini temenni ediyoruz. Kırgınlıkların, taşkınlıklar olmaması lazım. Herkes hür iradesini sandığa yansıtması lazım. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, mutlaka herkesin oyunu kullanması şarttır. Demokrasi gereğidir, vatani bir vazifedir. Bu yüzden dolayı tüm vatandaşlarımıza oy kullanmayı ihmal etmemelerini rica ediyorum’’ dedi.

Ayrıca eski Bakan Eroğlu’na, sandık görevlileri ve muhtar adayları tarafından Şuhut ilçesinin yöresel bükmesinden ikram edildi.