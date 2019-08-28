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Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
Eski Bakan Eroğlu baba ocağı Şuhut’ta

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, baba ocağı Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.


Veysel Eroğlu, ilk olarak ziyaret ettiği AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığında proje ve önemli konulara değindi. Eroğlu, ’’Doğalgaz belediye başkanımız, diğer arkadaşlar ve bizlerin mücadelesi sonucunda Bakanlar Kurulu kararı ile geldi arkadaşlar. Afyon, İsçehisar falan doğalgaz gelmesi mümkün değildi. Bunların bir arada olması hayaldi. İkincisi yol takip ediyoruz. Hatta ben Karayolları Genel Müdürlüğü’nü aradım, Bakanı aradım. Bakan dedi ki ’Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü size uğradı mı bilmiyorum, dün buradan geçti. Afyon’a geldim Afyon Şuhut Karaadilli’den Dinar’a kadar bu yolu bizzat gezdik. Hemen bu yolun feshi işlemleri çok uzun sürüyor arkadaşlar. Bir de müteahhit para verilsin diye mahsus bazı yerlerde kasıtlı olarak bırakmış bu yol yapılmaz diye. Bu yol yapılır kardeşim, yaparsa yine AK Parti yapar, ölümüz yeter ya. Şimdi dolayısıyla müjdeyi vereyim Karayolları Genel Müdürü boşa gelmez şefini gönderir. Yani Karayolları Genel Müdürü bunun için gelmez. Beni aradı bilgi verdi. Karaadilli’den de geçti Tatarlı’dan Dinar’a kadar gezdi. Ayrıca Bininler’in turizme kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor’’ ifadelerine yer verdi.


AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Şuhut Belediyesini ziyaret eden eski Bakan Eroğlu, burada Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’u beraberindeki heyetle beraber makamında ziyaret etti. Baba ocağı Şuhut ilçesindeki çalışmalarla ilgili Başkan Recep Bozkurt’tan bilgiler aldı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:11
  1. doğa

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