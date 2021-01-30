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Gündem Eski Bakan Cahit Kayra vefat etti
Gündem

Eski Bakan Cahit Kayra vefat etti

Bülent Ecevit başkanlığında kurulan hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulunan Cahit Kayra hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 23:49:00 -
Eski Bakan Cahit Kayra vefat etti

Yazar, bürokrat, siyaset ve eski devlet insanı Cahit Kayra 104 yaşında yaşama veda etti.

Cahit Kayra hayatını kaybetti

Yazar, bürokrat, siyaset ve devlet adamı Cahit Kayra yaşamını yitirdi. Cahit Kayra, bir süre önce yolda yürürken düşmesinin ardından kalça kemiğini kırmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Kayra, 104 yaşındaydı.

Ömer Cahit Kayra kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1938 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında müfettişlik, Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliği gibi çeşitli kademelerde görev yaptı.

PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşavir ve Murakıbı, Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi çalışanı, İsviçre Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Nezdinde Heyet Başkanı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Avrupa İktisadi İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı, Nezdinde Heyet Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

Ecevit hükümetinde bakanlık görevi üstlendi

1973’te CHP’den 15. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37.Hükümet (26.01.1974 – 17.11.1974) döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıydı.

 

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