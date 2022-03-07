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Gündem Eski Bakan Berat Albayrak muhalefeti ters köşe yaptı!
Gündem

Eski Bakan Berat Albayrak muhalefeti ters köşe yaptı!

Görevde bulunduğu süreçte muhalefetin kirli algı siyasetinin hedefi haline gelen Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CHP zihniyetini ters köşe yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:31:00 - 2022-03-07 14:34:17
Eski Bakan Berat Albayrak muhalefeti ters köşe yaptı!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Burası Çok Önemli! Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye” isimli kitabı bugün satışa sunuldu. 

“Yerli ve Milli ekonomi” söylemiyle göreve başladı

Göreve başladığı ilk günlerde “Yerli ve Milli ekonomiye geçiş hızlanacak” söylemiyle Türkiye’de yeni dönemi başlatan Berat Albayrak CHP ve kuyruğundaki diğer partilerin sürekli hedefe konuldu. 

Şişirilen fiyatlar üzerinden dahi hedefe konulmuştu

Bakanlığı döneminde kasıtlı olarak fiyatlar şişirildi ve şişirilen fiyatlar üzerinden muhalefetin ve darbeci medyanın hedefindeki Berat Albayrak görevinden istifa etmişti. 

Çıkardığı kitapla muhalefeti ters köşe yaptı

Görevini bıraktığı halde CHP, kirli ve psikolojik harekatı Berat Albayrak’a yönelik uzun süre devam edildi. İstifasının ardından kamuoyundan uzak bir yaşam sürdüren Berat Albayrak “Burası Çok Önemli” isimli kaleme aldığı kitabıyla muhalefeti ters köşe yaptı. 

Cuma günü denilmişti ama bugün satışa sunuldu

"2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz" denilerek Türk ekonomisine yönelik övgülerin yer aldığı “Burası Çok Önemli” isimli kitabın cuma günü piyasada olması bekleniyordu ancak sürpriz bir adım atıldı ve bugün satışa sunuldu. 

 

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