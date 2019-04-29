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Eski Bakan Altınkaya’dan Başkan Özcan’a ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nazilli Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı İyi Partili Kürşat Engin Özcan’a tebrik ziyaretleri kapsamında bu kez eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya ziyarette bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:53
Eski Bakan Altınkaya’dan Başkan Özcan’a ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nazilli Belediye Başkanlığına seçilen Millet İttifakı adayı İyi Partili Kürşat Engin Özcan’a tebrik ziyaretleri kapsamında bu kez eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Cengiz Altınkaya ziyarette bulundu.



Ziyaretle ilgili Kanal 58’e konuşan Nazilli belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Öncelikle sayın bakanımız ve değerli dostlarına ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bakanımızın hem yerel yönetimlerdeki tecrübesi hem genel yönetimlerdeki tecrübesinden istifade etmek istiyoruz. Kendi bilgi, birikim ve tecrübeleri ile Nazilli’mize hizmet etmek noktasında inşallah yardımcı olacaklarından eminiz. Kendilerine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.


Cengiz Altınkaya, “Gözbebeğimiz Nazilli’ye yeni seçilen Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan Beyi tebrik etmek, başarılar dilemek üzere Nazilli’mize geldik. Kendisiyle önceden de zaten beraberliğimiz var. Dostlarımız ve muhtar arkadaşlarımızla birlikte tebrik ettik. İlçemizin, şehrimizin büyümesinde, gelişmesinde belediyemizin rolü mutlaka çok önemlidir. Bu konuda üretilecek olan her güzel fikri ve projeyi vatandaşımızın da desteklemesini temenni ediyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.


ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve 18, 19, 20 ve 21. dönemde Aydın milletvekili olarak görev yapan Cengiz Altınkaya, 1989-1991 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yılları arasında ANAP genel başkan vekili, 2004 yılında da genel başkan yardımcısı olarak çalıştı. Ayrıca halen Atılım Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti üyesidir.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:53
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