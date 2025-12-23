Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'ye 10 yıl hapis cezası verildi

Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile 26 diğer sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, aralarında Erkan Karaaslan ve Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 4 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaların kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

Benli'ye 10 yıl, Karaaslan'a ise 16 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Handan Toprak Benli hakkında, esasa ilişkin 6 ayrı suçlama için kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Benli'ye, 'zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 3 suçtan toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Benli'nin üzerine atılı 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ayrıca üzerine atılı 2 suçtan ise 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat hükmetti.

Mahkeme, iddianamede adı örgüt lideri olarak geçen sanık Erkan Karaaslan hakkında, üzerine atılı 5 suçtan toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına 1 suçtan hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına, 2 suçtan ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına hükmetti. Mahkeme, diğer sanıkları da değişen olanlarda hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak’, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapılmış ve aralarında eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin de bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kapsamında Erkan Karaaslan’ın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘görevi kötüye kullanma suçuna azmettirme’, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik’ suçlarından 62 yıldan 185 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. Sanık Handan Toprak Benli’nin ise ‘örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ ve ‘zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik’ suçlarından 26 yıldan 113 yıla kadar cezası talep edilmişti. Diğer 25 sanığın ise değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.