0553 313 94 23

Eski astsubay FETÖ'den tutuklandı

Adana'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan davada eski astsubay Mehmet Şakir Bayındır, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 Mart 2019 Cuma 12:05
Eski astsubay FETÖ'den tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Şakir Bayındır ile avukatı hazır bulundu.

Eski astsubay Bayındır, savunmasında FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia ederek, "FETÖ üyesi değilim. Görev yaparken sabit hatlar üzerinden aranmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın, delil durumu dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Bayındır'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:05
  1. Adana
  2. Mehmet Şakir Bayındır
  3. astsubay
  4. FETÖ
  5. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    1. "Dünyanın en cömert ülkesiyiz"
    2. Denizli'deki deprem güvenlik kamerasında
    3. Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını,..
    4. Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin..
    5. "2019 Gönüllülük Yılı" tanıtımı yapıldı
    6. Fatih Altaylı'ya "polise hakaret"..
    7. Musul'daki feribot faciasında işletme..
    8. Almanya'da bileşik PMI son 69 ayın en..
    9. Suriyeli muhaliflerin "Golan" tepkisi..
    10. Başkan adayı Ercan, Orman Haftası..
    11. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    12. Başkan Yaşar, iş insanlarıyla buluştu
    13. Tunceli’de "Sıfır Atık" projesi..
    14. Gaziantep Kolej Vakfı’ndan Dünya Su..
    15. İYİ Partili başkan adayı ‘pes’ dedirtti
    16. GKV’nin Minik Kulaçları Kupaları..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Şıktaşlı çalışmalarına Sarıgöl’de..
    19. AK Parti ve MHP'den Büyük Ankara..
    20. Okudukça Güzelleşecek Dünya projesinin..
    21. Yenilikçi İş Fikirlerine 200 Bin TL..
    22. Başkan adayı mahalle mitingine canlı..
    23. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    24. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    25. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    26. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    27. Turizm acentası temsilcileri..
    28. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    29. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    30. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler