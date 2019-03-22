Eski astsubay FETÖ'den tutuklandı Adana'da, FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan davada eski astsubay Mehmet Şakir Bayındır, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Şakir Bayındır ile avukatı hazır bulundu. Eski astsubay Bayındır, savunmasında FETÖ'nün "mahrem imamlarıyla" ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleşmediğini iddia ederek, "FETÖ üyesi değilim. Görev yaparken sabit hatlar üzerinden aranmadım. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatimi talep ederim." diye konuştu. Cumhuriyet savcısı, sanığın, delil durumu dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti, sanık Bayındır'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.