Eski AK Partili Karaalioğlu'ndan "Yazık" dedirten çıkış! Sen ne nankör çıktın be Mustafa

Makamını kaybedince karakterini de yitiren gazetecilerden olan Mustafa Karaalioğlu, geçmişte övgüler düzdüğü AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için her türlü yalakalığı yapmaya başladı.

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Karaalioğlu, objektif isimlerin yerden yere vurduğu Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini yere göğe koyamadı.

Karaalioğlu, "Yazık" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

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"CHP ve genel olarak Millet İttifakı (...) milletvekili listelerini net bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyeti hedefine göre dizayn etmiş görüyor.

Genel olarak CHP ve İYİ Parti önemli isimlerinin bir bölümünü Meclis’e göndermeyi planlarken, bir bölümünü de Cumhurbaşkanlığı’nı kazanma senaryosuna göre icra için rezervde tuttu. Birçok önemli isim de bizzat bu ihtimale istinaden aday olmadı. Bu durum DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarında da görülmektedir. Adaylarını CHP listesinden gösteren bu dört parti de icrada görev alabilecek bazı önemli isimlerini ve ağır toplarını dışarıda tuttu."