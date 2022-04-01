Eski AK Partili Erkan Mumcu’dan flaş itiraf!

Kültür ve Turizm eski Bakanı Erkan Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir süre önce yaptığı görüşmenin kamuoyuna yansıyan kısmında bir takım senaryoların yakıştırıldığını ancak söz konusu görüşmede siyasi içeriğin yer almadığını hatırlattı.

“Dünya zor bir süreçten geçiyor ve Türkiye haliyle bundan etkileniyor. Deneyimli bir siyasetçi olarak böyle bir dönemde elinizi taşın altına koymayı düşünmüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Erkan Mumcu, şunları söyledi:

“Hariçten gazel okumayı sevmem. Bizim memlekette bir söz vardır; ‘kuş alayıyla uçar’ şeklinde. Futbol maçlarında oyunun düzenine, planına göre kadro kurulur. İdeolojik tutarlılık, gerçekçi, akılcı, program ve bunları uygulayabilecek bir kadro işidir siyaset. Tekil varlıkla olacak iş değil. Zor meseleler var elbette ama aşılması imkânsız değil. İyi fırsatlar var Türkiye’nin önünde. Özellikle uluslararası konjonktür Türkiye’ye hem siyasi, hem de iktisadi avantaj sunuyor.”

Türkiye’nin saygınlığı artıyor

Erkan Mumcu, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimini başarılı bulduğunu belirterek, “Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk görevi Türkiye’nin önemini hatırlatıyor ve bu konudaki politika başarıyla yürütülüyor, Türkiye’nin saygınlığını artıyor.” ifadesini kullandı.

Kaynak: ilkhavadis.com - Müslüm Aktürk