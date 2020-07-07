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Aktüel

Eski Ağrı HDP İl Meclis Yedek Üyesinden TBMM önünde eylem

Dolmuşçuluk yaptığını belirten E.A, Ağrı'da belediyenin araç sayısını artırması nedeniyle kar oranının düştüğünü savundu

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:13:31 -
Eski Ağrı HDP İl Meclis Yedek Üyesinden TBMM önünde eylem

ANKARA (AA) - Eski Ağrı HDP İl Meclis Yedek Üyesi E.A, Meclis önünde eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre E.A, Meclis Dikmen kapısı girişine yakın bir noktaya, elinde yaklaşık 2,5 litre benzinle dolu pet şişeyle geldi. Kendini yakacağını belirten E.A, polis ekiplerinin iknasıyla etkisiz hale getirildi.

Emniyete götürülen E.A, ifadesinde, Ağrı merkezde dolmuşçuluk yaptığını, mevcut hatta 70 özel, 10 belediye aracı varken belediye tarafından aynı hatta 100 araç getirildiğini söyledi.

Araç sayısının artmasından dolayı taşıma ücretinin 25 kuruşa düştüğünü anlatan E.A, kar oranının ve aracın ticari değerinin düştüğünü savunarak bu gerekçeyle eylem yaptığını belirtti.

E.A'nın suç kaydının olmadığı ve 2019'da Ağrı HDP İl Meclis Yedek Üyesi olduğu belirlendi.

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