  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ulusalcı Kemalist Soner Yalçın'a FETÖ siperi!

İlk Baş İmamı Boynukalın'dan Ayasofya mesajı! 'Fethin tüm boyut ve anlamlarıyla yeniden gerçekleşmesi duasıyla'

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

MSB paylaştı: Mehmetçik 2001'den beri...

Kırkpınar'ın favorisiydi... Ünlü güreşçi hastaneye kaldırıldı

Yanar döner Yunan bakandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görülmemiş 'yalakalık': M. Kemal'in...

Yunan basını Türk donanmasını yazdı: Endişeyle izleniyor

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 'Av mı avcı mı?'

Karamollaoğlu 'Türkiye'nin problemi' diyerek isyan etti: Benim gibi düşünmüyorsan Allah belanı versin...

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!
Laikçilerin ilahiyatçısından skandal paylaşım!
Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı
Birleşik Arap Emirlikleri iki ülkeyle ilgili flaş kararı duyurdu
TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan’a mesaj
Dünya Eski ABD istihbarat subayından bomba itiraf: Hazır değiliz
Dünya

Eski ABD istihbarat subayından bomba itiraf: Hazır değiliz

Eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, ABD'nin Rusya ile olası bir savaşa hazır olmadığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 12:15:00 -
Eski ABD istihbarat subayından bomba itiraf: Hazır değiliz

The Hill internet sitesine konuşan eski ABD istihbarat subayı Rebecca Koffler, Rusya ile bir savaş olasılığının artık varsayımsal olmadığını, ancak ABD hükümetinin buna hazır olmaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Koffler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Üçüncü Dünya Savaşı çıkması durumunda Batılı ülkeler kaybedeceklerini biliyorlar" ifadelerine atıfta bulunarak, "Rus liderin güveni, Moskova'nın Washington'la kendi belirleyeceği koşullarda savaşabileceği ve savaşı kazanabileceğine olan inancından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Koffler, ABD'nin, Afganistan ve Irak'ta bulunan zayıf donanımlı düşmanlara karşı bile yüksek teknolojiye başvurduğunu gören Rusya'nın, savaş alanı olarak siber alan ve uzayı seçtiğine dikkat çekti.

ABD'nin bilişim ağları ve uydularının savunmasız durumda olduğunu kabul eden eski istihbarat subayı, Rusya'nın ABD'nin yörünge savunma sistemini devre dışı bırakabileceği olasılığını dışlamadı.

Şu anda, Karadeniz bölgesinin Rusya ile NATO arasındaki olası bir savaşın en muhtemel merkez üsslerinden biri olmaya devam ettiğine vurgu yapan Koffler, Putin'in bir savaş durumunda Washington'un Moskova'ya nasıl karşı koyacağını bilmediğine olan güveninin, ABD'yi daha da zor bir duruma soktuğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay