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Ekonomi

ESK’dan mangallık tüm tavuk satışı

Yaz dönemi mangal sezonunun açılması ile birlikte tavuk ürünlerine olan talep arttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:58:00 -
ESK’dan mangallık tüm tavuk satışı

Tüketicinin kaliteli  ve ekonomik ürünlere ulaşmasını hedefleyen Et ve Süt Kurumu, müşterileri için mangallık gövde tavuk üretiyor. ESK’nın mangal için özel olarak parçalayarak ürettiği gövde tavuklar kilogramı 12,50 TL’den satışa sunuldu. Tüketicilere ekonomik ve kaliteli et ürünleri ulaştırmak amacı ile çalıştıklarını dile getiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, ‘68 yıldır verdiğimiz güvenle ESK yeni ürünlerini halkımızla bu yaz sezonunda da buluşturdu” dedi.

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