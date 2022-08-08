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Ekonomi ESK'dan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle
Ekonomi

ESK'dan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle

Et ve Süt Kurumu (ESK), karkas et alım fiyatlarını artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:34:00 -
ESK'dan karkas et fiyatlarına yönelik yeni hamle

Piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını açıklayan ESK; "Bu kapsamda; kuzu karkas alım fiyatı 88 TL/kg’dan 90 TL/kg’a çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı en az 92 TL/kg olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

ESK, 8 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan, primlerle 90 TL/kg’a çıkardığını duyurdu.

Açıklamada, ESK’nın indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmadığının altı çizilirken, kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerin kombina müdürlükleriyle irtibata geçmeleri gerektiği hatırlatıldı.

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