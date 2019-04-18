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Eşiyle tartışıp evi yaktı! İtfaiye ekiplerine söyledikleri pes dedirtti

Kahramanmaraş'ta yaşayan E.E., eşiyle tartışınca evi ateşe verdi. E.E., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine "Neden geldiniz? Bırakın yansın, söndürmeyin" diyerek tepki gösterdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 22:29
Eşiyle tartışıp evi yaktı! İtfaiye ekiplerine söyledikleri pes dedirtti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, annesiyle yaşadığı evini ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Evi ateşe verdi

Olay, akşam saatlerinde Topallı Mahallesi'nin Çerkezuşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"Bırakın yansın, söndürmeyin"

İtfaiye hemen yangına müdahale emek isterken yanlarına gelen E.E., "Neden geldiniz? Bırakın yansın, söndürmeyin" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale edip yangını kısa sürede söndürürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, E.E. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 22:29
  1. Kahramanmaraş
  2. Elbistan
  3. Yangın

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