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Gündem Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi
Gündem

Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında çok sayıda kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 04:06:00 -
Eşiyle tartışınca evi ateşe verdi

İddiaya göre, Evka-5 Mahallesi 8809 Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın kapıcı dairesinde oturan M.K, eşiyle tartıştıktan sonra evini ateşe verdi.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Bazı bina sakinleri, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilirken bazıları da çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Eşiyle tartışıp evi ateşe verdi Çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Eşinin, M.K'den daha önce de şikayetçi olduğu ancak şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

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