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Gündem Eşiyle 2 çocuğunu depremde kaybeden vatandaştan duygulandıran sözler!
Gündem

Eşiyle 2 çocuğunu depremde kaybeden vatandaştan duygulandıran sözler!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 23:14:00 - 2024-01-29 23:30:05

Kahramanmaraş merkezli depremlerde oturduğu evi yıkılan, eşini, 2 çocuğunu ve 57 akrabasını kaybeden Gürkan Tepe, yaşadıklarını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı.

Tepe duygu dolu konuşmasında, "Şimdi bir yerden deprem haberi duysam, bir saniye bile durmadan yardım etmek için yola çıkarım." dedi.

Depremzede Gürkan Tepe, "Enkaz altında kalmak dile kolay. Orada bir saniye bile geçmiyor biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

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