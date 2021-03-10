Eşit ağırlıkta hangi dersler var?
Lise ikiye geçecek olan öğrencilerin, liseyi bitirene kadar sözel, sayısal veya eşit ağırlık bölümlerinden birini seçerek eğitimlerini tamamlamaları gerekir. Eşit ağırlık bölümünü seçecek olan öğrenciler, eşit ağırlık bölümünde hangi derslerin olduğunu merak ediyor. Peki, eşit ağırlık bölümünde hangi dersler işleniyor…
Eşit ağırlık bölümü genellikle Türkçe ve matematik derslerinden oluşan bir bölümdür. Eşit ağırlık bölümünde kitap okumak ve çok fazla problem çözmek bölümün temel bir gereksinimdir. Lise ikinci sınıfa geçecek olan öğrenciler eşit ağırlık bölümünde hangi derslerin işlendiğini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Eşit ağırlıkta hangi dersler var?
1-Türk Edebiyatı
2-Dil ve Anlatım
3-Geometri
4-Matematik
5-Tarih
6-Coğrafya
7-Felsefe
8-İngilizce