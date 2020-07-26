Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hangi bölüm hangi puan türüyle yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Eşit ağırlık puanıyla üniversiteye yerleşecek olanlar hem bölümleri hem de puanları araştırıyor.

Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020

Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan pek çok bölüm bulunuyor. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları şöyle:

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