Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020
2020 eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler | YK sonuçlarının ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu sebeple hangi alana hangi puanla girebileceklerini araştırıyor. Adaylar “Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020” , “2020 eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler” konularını araştırıyor.
Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hangi bölüm hangi puan türüyle yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Eşit ağırlık puanıyla üniversiteye yerleşecek olanlar hem bölümleri hem de puanları araştırıyor.
Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020
Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan pek çok bölüm bulunuyor. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları şöyle:
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