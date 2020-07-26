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Eğitim

Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020

2020 eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler | YK sonuçlarının ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu sebeple hangi alana hangi puanla girebileceklerini araştırıyor. Adaylar “Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020” , “2020 eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 20:32:00 -
Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler hangi bölüm hangi puan türüyle yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Eşit ağırlık puanıyla üniversiteye yerleşecek olanlar hem bölümleri hem de puanları araştırıyor.

Eşit ağırlık sıralama | Eşit ağırlık başarı sıralamaları 2020

Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan pek çok bölüm bulunuyor. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan bölümler taban puanları ve başarı sıralamaları şöyle:

YKS KONTENJAN PUAN BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020
Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

Eğitim

Üniversite sayısal bölümler başarı sıralamaları 2020

Eşit ağırlık bölümleri
Eşit ağırlık bölümleri

Eğitim

Eşit ağırlık bölümleri

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