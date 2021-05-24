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Eğitim Eşit Ağırlık bölümleri nelerdir 2021?
Eğitim

Eşit Ağırlık bölümleri nelerdir 2021?

YKS sınavına bir ay kaldığı için, Eşit Ağırlık bölümünde meslek seçimi yapacak kişiler bu bölüme ait meslek gruplarını araştırmakta. Peki, Eşit Ağırlık 2 ve 4 yıllık üniversitelerde hangi bölümler bulunmaktadır?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 14:45:00 -
Eşit Ağırlık bölümleri nelerdir 2021?

Lise öğrencilerinin girdiği YKS sınavına az kaldı. Bu sebeple öğrenciler tarafından Eşit Ağırlık bölümünde bulunan meslekler araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, TYT 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…                        

Eşit Ağırlık bölümleri nelerdir?

4 yıllık üniversitelerin Eşit Ağırlık bölümleri ve meslek alanları

2 yıllık üniversitelerin Eşit Ağırlık bölümleri ve meslek alanları

 

 

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