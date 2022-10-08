Eşinizi duruşmadan atan hakim için manşetler atan Akit’i ‘3 kuruşluk ettiniz’ öyle mi? Helal olsun Kamalak’a!

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Yeni Akit'e dava açtı, icra memurlarını kapıya dayadı!.. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ders niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, eşi avukat Zübeyde Kamalak, oğulları İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi Furkan Kamalak ile ilgili yazılarımı hatırlıyor olmalısınız..

Süreçte, dün bir gelişme daha yaşandı..

Mustafa Kamalak, Akit gazetesinde yayınlanan bir yazı sebebi ile..

Dikkat buyrun..

Tam da TBMM’de yalan haberi önleme kanun değişikliğinin görüşülmesi sırasında, CHP’sinden SP’sine, İyi Partisi’nden Deva’sına kadar tüm muhalif partilerin “Basın susturuluyor” diye bağırdığı bir günde..

Ve üstelik, “Yargı bağımsız değil.. Kararlar Külliye’de alınıyor, hakimler ise sadece açıklanıyor” eleştirileri yapıldığı bir süreçte..

Mustafa Kamalak, Akit gazetesine açtığı davayı kazandı..

Evet, yanlış okumuyorsunuz..

Eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Akit’e dava açtı..

Ve birilerinin “AK parti’nin yandaşı” olmakla suçladığı Akit aleyhine davayı da kazandı..

Ha, dosyayı istinafa götürdük, ordan şimdi itirazlarımızın incelenmesini ve gerekçeli olarak eleştirinin neresinin hakaret olduğunu öğrenmeyi bekliyoruz..

Bu arada ne oldu?

“Vebalin büyüğü AK Parti’de.. Vebali büyük olanla ittifak yapılmaz” diyerek işaret ettiği CHP ile SP’nin ittifakı yolunda onlar yol alırken..

Akit’e dava açıldı..

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