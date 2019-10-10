Eşinin bıçakla saldırdığı kadını jandarma kurtardı! Ankara Sincan'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sincan ilçesi Temelli semtinde yaşayan S.A, kocası M.A. ile çarşıda ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. S.A, kocası M.A'nın bıçakla saldırması üzerine yakınındaki bir terzi dükkanına sığınarak kapıyı kilitledi. Terzi dükkanına girmeye çalışan M.A. kendisini engellemek isteyen arkadaşı P.S'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'ya elindeki bıçağıbırakarak teslim olması uyarısında bulundu. Jandarma ekipleri, uyarıları dikkate almayan M.A'yı ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdi. P.S. ve gözaltına alınan M.A. hastaneye kaldırıldı. Jandarmaekiplerinin müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtulan S.A. koruma altına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.