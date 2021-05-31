Eşini taciz ettiği gerekçesiyle kadın kıyafeti giydirip döve döve karakola götürdü

Pendik'te yaşayan Ercan O. eşini bir süredir taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye kadın kıyafeti giydirerek, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği öne sürülen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Randevu ayarlatıp sopayla dövdü

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre; Metin T. isimli kişi, Tuğba O. isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti.

Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırarak kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü.

Kadın kıyafetleri giydirerek karakola götürdü

Ardından Ercan O., Metin T.'ye kadın kıyafetleri giydirtti.

Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı.

Serbest bırakıldılar

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.