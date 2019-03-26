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Eşini sokak ortasında döven kocaya 5 yıl 7 ay hapis

Eskişehir'de ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında döverek ağır yaralayan adam, çıkarıldığı mahkemece haksız tahrik indirimi uygulanarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

26 Mart 2019 Salı 19:44
Eşini sokak ortasında döven kocaya 5 yıl 7 ay hapis

Eskişehir'de, ayrı yaşadığı eşi Nesrin Tiker'i (44), başını apartman duvarına vurup yere düşürdükten sonra, defalarca tekmeleyerek yaralayan Ayhan Tiker (51), tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayhan Tiker, ayrı yaşadığı Nesrin Tiker ile avukatlarının yanı sıra Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar katıldı.

Hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Ayhan Tiker, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaparak beraatini istedi. Ayhan Tiker, pişman olduğunu söyleyerek, "Barışmak için olay günü İzmir'den Eskişehir'e gelmiştim. Sabah ben, eşim ve kızımla birlikte kahvaltı yaptık. Çarşıya giderek alışveriş yaptık. Daha sonra eşimi alnından öperek 'Yuvamız yıkılmasın' dedim. 'Bana senden iğreniyorum' diye karşılık verdi. Ben şeker hastasıyım. Tansiyonum var. Ne yaptığımı bilmiyorum. Çok pişman ve üzgünüm. Firar etmek gibi bir düşüncem olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu, Ayhan Tiker'e 'eşi kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:44
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  • AbdullahAbdullah43 dk önce
    Hala kadınları koruyan kanunlar kalksın diyen sünepe erkekler dolu bu ülkede. Erkekler en ağır cezalara çarptırılmalı ki bunun gibi olaylar yaşanmasın. Erkeğin tüm malvarlığı kadına geçmeli böyle durumlarda.

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