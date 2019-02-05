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Eşini sokak ortasında defalarca bıçaklamıştı! Savunması şoke etti

Kütahya'da eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani koca, gözaltına alındığı sırada verdiği ifadede, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı" dedi.

05 Şubat 2019 Salı 21:31
Eşini sokak ortasında defalarca bıçaklamıştı! Savunması şoke etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli koca tutuklandı.

Eşini sokak ortasında 10 yerinden bıçakladı

Olay, dün öğle saatlerinde Dağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Tolga G. (28), boşanma davası açan ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Özlem Göçer (21) ile sokakta karşılaştı, çıkan tartışmada da genç kadını 10 yerinden bıçakladı.

Saldırgan koca kaçarken, ağır yaralanan Özlem G. ambulansla Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"Beni başka erkeklerle aldattı"

Olaydan 8 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Tolga G. ifadesinde, "Evlendikten sonra Ankara'ya gittik. Evi terk edip, Tavşanlı'ya döndü. Burada beni başka erkeklerle aldattı. Evine dönmesi için yanına gittim. Konuşurken bana küfür ederek, hakaretlerde bulundu, nasıl oldu anlamadım ve onu birçok kez bıçakladım" dedi.

Tolga G., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 21:31
  1. Ankara
  2. Kütahya
  3. Tavşanlı
  4. Doç.Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
  5. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi
  6. Mustafa Kalemli Hastanesi

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