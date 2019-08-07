Eşini pompalı tüfekle öldürüp sonra da intihar etti Kırıkkale’de alzaymır hastası yaşlı adam, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Kırıkkale’de alzaymır hastası yaşlı adam, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Kırıkkale’da Sanayi Mahallesi 1969. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, alzaymır hastası Hacı Ceylan (76), tartıştığı eşi Nesibe Ceylan’ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. O sırada evde bulunan küçük çocuk A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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