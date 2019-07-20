Eşini ikna edemeyince kendisini bıçakla yaraladı
Şanlıurfa’da, İbrahim G. (34) eşinin iki çocuğuyla evi terk etmesi ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendini yaraladı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21
Öğle saatlerindeŞehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü.
Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı.
Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan ve komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulanslaBalıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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