Eşinden boşandı, sıfırdan başladı, şimdi 3’üncü şubesini açmaya hazırlanıyor

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı Gül Güzel, henüz 15 yaşındayken istemediği bir evlilik yaptı. Yaklaşık 18 yıllık evliliğinde 3 çocuğu olan Güzel, iki yıl önce eşinden boşandı. Kendi ayakları üzerinde durmak için var gücüyle çalışan Güzel, bugünlerde açacağı üçüncü iş yerinin heyecanını yaşıyor.

Diyarbakır’da yaşayan 34 yaşındaki Gül Güzel, 15 yaşında istemediği bir evlilik yaptı. 32 yaşına geldiğinde evliliğini sonlandırmaya karar veren Güzel, 3 çocuğu ile birlikte yeni bir yaşama merhaba dedi. Yakınlarının da desteği ile 2 yıl önce küçük bir kozmetik dükkanı açan Güzel, bugünlerde 3’üncü iş yerini açmanın heyecanını yaşıyor.

"Pes etmedim, azmettim"

Yıllardır birçok süreçten geçtiğini, boşandıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını kaydeden Güzel, "Hiçbir zaman geçmişime bakmadım, arkama bakmadım. Sürekli hedefime baktım, hedef çizdim, bu yörede kadın olmak malum, biraz zor, hatta imkansız denilecek cinsten. Pes etmedim, azmettim şu anda ne yaptım, bir ev hanımıyken ikinci şubemi açtım, nasip olursa da üçüncü şubemi açmaya hazırlıyorum. Çocuk gelindim ben. Biz çocukluğumuz idrak etmeden de kucağımızda bir çocuk gördük. Yani yıllarca ben o çocuğa bakıp da acaba benim diye henüz benimsememişken bir anne oldum. Çocuk yaşta gelin oldum, istemediğim bir evlilik yaptım aile evliliği. Olmaması gereken bir evlilikti, el alem kavramı, baba hatırı, çocukların hatırı diyerek uzun süre götürebildiğim kadar sabrımın doruğuna kadar götürdüm. Ta ki belli bir yerden sonra yapamayacağını sonunda kan kaybı olduğunu fark ediyorsun ve resti ben çektim, her şeyi göze alarak. Evliliğim bittikten sonra tabi ki çok zor bir süreç geçti. uzun bir süre psikolojik tabi ki sıkıntılarım oldu. Yeri geldiğinde sudan çıkmış balık gibi oldum. Bir süre seyrettim, ondan sonra aileme önce disiplini koydum, çocuklarıma önce disiplini koydum. Şu anda kurumsal bir firmada direktör olarak çalışıyorum. O kurumsal firmanın direktörüyüm yani yöneticisiyim. Arkamdan gelen yüzlerce bayan, hatta erkek var. Onları bir ışık, bazı kapıları açmak için bir nebzede olsa yeri geldiğinde kişisel gelişim eğitimleri veriyoruz, yeri geldiğinde motivasyon veriyoruz, yeri geldiğinde öz güven aşılıyoruz. Bu ve buna benzer konuları biz onlara sunuyoruz” dedi.

“Benim çektiğimi çocuklarım çekmesin”

3 çocuğu olduğunu ve kendisinin çektiklerini onların çekmesini istemediğini kaydeden Gül Güzel, “3 çocuğum var benim çektiğimi onlar çekmesin gördüğümü onlar görmesin diyerek onlar için yeri geldi saçını süpürge etti derler ya evet saçlarımı da kestim süpürge ettim. Onların hayatı için, dik durmaları için, boynu bükük gezmemeleri için işin küçüğü büyüğüne bakmadım. Bana göre bütün işler kutsaldır ve gücüm doğrultusunda bir taraftan eğitimimi tamamlarken, bir ev kadını bir anne olurken, bir taraftan da iş kadını oldum. Kadınlarımız özellikle bu Diyarbakır kadınları, yöremizin kadınları elini birine açmaktansa ellerini ceplerine koymak için bir mücadele etmelerini, sarf etmelerini tavsiye ediyorum. Şartlar ne olursa olsun. Asla pes etmesinler, kendilerine inansınlar,ayakları üstünde dimdik dursunlar” diye konuştu.