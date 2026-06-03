  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti! 'Destek ver, başkan ol' pazarlığı': Özgür'ün kara kutusundan bomba itiraflar Avrupa'da Rusya korkusu birliği sarsıyor! AB Komisyonu Üyesi Kubilius itiraf etti: "Parçalanmış durumdayız" Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale Trump vatandaşlarını da yaktı ABD’lilerin cebi cayır cayır Pavyonda başladı sıra masada! CHP’de kurultay trafiği Başsavcılık harekete geçti! Adnan Oktar’ın sanal ayakçısına gözaltı kararı “Bizden AK Parti’ye geçen olmadı” diyen Özdağ alay konusu oldu İşçi emekçi dostu bunlar öyle mi? Komünist Barış zamparalık turnesinde! Terör devleti İsrail’den kaçan kaçana! Kutuplaşmada zirve
Yerel Eşi ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yerel

Eşi ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Eşi ulaşamayınca gerçek ortaya çıktı! 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da eşinin ulaşamadığı 66 yaşındaki Nebahat Ş., evinde ölü bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde eşinin ulaşamadığı Nebahat Ş.'den acı haber geldi. Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Selektör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Nebahat Ş.'ye (66) ulaşamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Nebahat Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun gaz kokusu tespit eden ekipler ilk incelemelerde yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini değerlendirdi.

 

İki çocuk annesi Nebahat Ş.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yakınları her yerde aradı! 53 yaşındaki kadın ölü bulundu
Yakınları her yerde aradı! 53 yaşındaki kadın ölü bulundu

Yaşam

Yakınları her yerde aradı! 53 yaşındaki kadın ölü bulundu

Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı
Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Yerel

Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23