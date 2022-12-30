Eşi Sivas’ı beğenmeyen İsrailli Saba’dan şok karar! İstanbul ekibi ile anlaştı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılacak ismi açıkladı.

İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'nın devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara değinen Çalımbay, "Biz tabii ki Dia Saba'nın gitmesini istemiyoruz ama o ailesinden dolayı gidiyor. Yönetimin de bizlerin de yapabileceği bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Ailesinden dolayı ayrılmak istiyor

Kararı Dia Saba'nın ailesinin aldığını vurgulayan Çalımbay, "Kendisiyle konuştuk. Kalacağı zamana kadar çok iyi şekilde ligi bitirmesini istedik. Ondan sonra belki yönetimle oturur konuşurlar, olur veya olmaz. Şu andaki görüntü özellikle ailesinden dolayı ayrılmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Dia Saba'nın ailesinin Sivas'ta yaşamamak istememesinden dolayı takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Dia Saba'nın 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.